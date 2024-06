Prvi dnevi dizajna v knežjem mestu (FOTO)

Zavod Celeia Celje je skupaj s partnerji zasnoval prve Dneve dizajna Celje, ki so trajali štiri dni, v katerih so se zvrstili številni dogodki. »Na prvih Dnevih dizajna Celje smo predstavili skupnostno in vključujoče naravnan odziv na dosedanje posamezne prakse z motivacijo in ambicijo prek okroglih miz, ustvarjalnih delavnic, modne revije, showroomov. Vse dogodke smo povezali v kreativni in gospodarski sektor ter tako izkoristili estetsko, povezovalno, trajnostno in regenerativno moč dizajna,« je dejala direktorica zavoda Celeia Celje Maja Voglar. Vsi dogodki, tako delavnice, okrogle mize kot showroomi, so se zvrstili na Glavnem trgu, v starem jedru knežjega mesta, kjer so na koncu pripravili še modno revijo.

Ksenija Zor ima v Celju trgovino Druga modna muha. FOTO: VISIT CELJE

V Celju je bila prisotna tudi Katja Toplak. FOTO: OSEBNI ARHIV

Dnevi dizajna Celje so se končali z modno revijo Čarobnost mestnih trgov, za katero je poskrbela Vladimira Skale. FOTO: GREGOR KATIČ

Na delavnicah so sodelovali tako začetniki kot umetniki in izkušeni oblikovalci, učili pa so se novih veščin in tehnik od izjemnih strokovnjakov. Marsikoga je pritegnila delavnica sitotiska, izpostavljali pa so tudi trajnostne pristope v modi, predstavili poklic modni oblikovalec in delili nasvete, kako uporabiti trende v svojo korist in pravilno izbrati blago. V showroomih so sodelovali vrhunski ustvarjalci, denimo oblikovalka pokrival Špela Strašek s svojo znamo Bohoheadwear, Patricia Pie, Tomaž Milač, Butik slovenskih oblikovalcev Perfect dresscode s Katjo, modne oblikovalke Jolanda Thaler, Urša Drofenik, Maja Štamol, Žani Luisa Štamol, oblikovalka obuval Lučka Kolar ter Šolski center Celje s programom ustvarjalec modnih oblačil. Na okroglih mizah je bilo mogoče slišati spodbudne razprave z vodilnimi oblikovalci in ustvarjalci o tem, kako razmišljajo o prihodnosti oblikovanja in trajnostnih praksah, kako in kje se v Celju manifestira dizajn, kakšno mesto imajo oblikovalski dosežki v lokalnem, nacionalnem in mednarodnem prostoru. Na okrogli mizi Prihodnost mode, oblikovanja in rokodelstva so denimo sodelovali modna oblikovalka Urša Drofenik, Barbara Kotnik, Nataša Berginc, lastnica blagovne znamke And by Andraž, Hajdi Korošec, vplivnica in lastnica trgovine Hajdi.si, ter Katja Toplak iz Butika slovenskih oblikovalcev.