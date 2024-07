Priljubljeni slovenski igralec žaluje: »Upam, da ti je lepo tam zgoraj« (FOTO)

Posloviti se od domače živali je vse prej kot lahko. Marsikdo slovo od njih primerja s slovesom od človeka, saj se nanje izjemno naveže. Od hišnega ljubljenčka se je moral zdaj posloviti tudi izjemno priljubljeni slovenski igralec Matej Zemljič.

Na svojem profilu na Instagramu je psu namenil ganljive besede: »Upam, da ti je lepo tam zgoraj.« Poleg tega je delil še dva videa in več slik. Zadnja v galeriji pomenljivo prikazuje nebo.

Pod njegovo objavo se je zgrnilo veliko komentarjev, s katerimi mu njegovi sledilci izrekajo sožalje.

Matej, ki je med drugim nastopil v priljubljenih nanizankah Najini mostovi in Skrito v raju, je sicer v zadnjem času zelo zaposlen. Nanj se je usulo toliko igralskih projektov, da ima manj časa za druženje z domačimi. Ga pa še vseeno najde. Pred dnevi si je utrgal nekaj dragocenih trenutkov in se skupaj z bratom podružil z babico Alojzijo, ki je praznovala rojstni dan. Takšna srečanja so lahko še lepša ob zavedanju, da je vse minljivo.

