Matej Zemljič babici za rojstni dan (Suzy)

Priljubljeni Matej Zemljič je razpet na vse strani neba. Toliko igralskih projektov se je usulo nanj, da redko najde čas za druženje z domačimi. Zato so toliko bolj dobrodošli osebni prazniki. Častitljivo obletnico življenja je obeležila njegova ljubljena babica Alojzija, ki je praznovala kar 87. rojstni dan, ob katerem sta se ji poklonila postavna vnuka: glavni junak serije Skrito v raju in njegov mlajši brat Urban. Lepotni gen imajo v družini, njihova najstarejša članica pa kar prekipeva od ponosa, da ima ob sebi tako spoštljiva, pozorna in ljubeča fanta. Vedno sta ji pripravljena priskočiti na pomoč, osrečujeta jo tudi z osebnimi uspehi. Seveda ne zamudi niti enega dela oboževane telenovele, še v gledališče se z zanimanjem odpravi, saj tam v različnih vlogah blesti njen sonček.