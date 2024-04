Slovenska starleta po burni noči: Dosegla sem dno dna (FOTO)

Slovenska starleta Denise Dame, ki že nekaj časa živi v Srbiji, je na svojem instagram profilu objavila zapis, v katerem je navedla, da je »dosegla dna dna«. Denise je znana po tem, da pogosto šokira svoje sledilce na družbenih omrežjih, in tudi tokrat je tako.

Oglasila se je po burni in težki noči ter se opravičila vsem, ki jih je s svojim obnašanjem prizadela.

FOTO: Zaslonski Posnetek

»Sinoči sem dosegla dno dna. Rada bi se opravičila vsem, ki sem jih prizadela z zlorabo bromazepama, alkohola in drugih substanc, izsiljevanjem in pretiranim žuriranjem,« je zapisala Denise in dodala, da se umika iz javnega življenja.

»Umaknila se bom iz javnega življenja in družbenih omrežij, da bi se posvetila izboljšanju svojega duševnega zdravja«, je še zapisala na instagramu.