Denise Dame več odkrila kot skrila (FOTO)

Noč čarovnic v glavnem praznujejo na oni strani Atlantika, v zadnjih letih pa se tudi pr nas najde vedno več takšnih, ki zadnji dan oktobra ne le izrezujejo buče in domove krasijo s strašnimi dekoracijami, ampak se tudi našemijo v like iz grozljivk, duhove, pošasti …

Med navdušenci nad nočjo čarovnic je tudi veliko slavnih, ki so si dali duška in se za en večer spremenili v nekoga drugega. Starleta Denise Dame ni mogla iz svoje kože in je izbrala več kot provokativen kostum nune, ki je več odkrival kot skrival, provokativne fotografije, ki jih je delila z oboževalci na družabnem omrežju, pa so si hitro prislužile več kot tisoč všečkov.

Čeprav naj bi bila trupla grozljiva, pa je bila Anja Jenko z okrvavljenim obrazom, ki je v čudoviti srebrni obleki negibno ležala na postelji vse prej kot to.

Strašno se je ob noči čarovnic zabavala tudi Nina Donelli, ki bo kmalu prvič postala mama in temu primerno je izbrala tudi tokratno obleko, ki je bila povsem črna, na trebuhu pa je bila natisnjena buča, ki jo je spremljal napis »moja mala bučka«. Med čarovniškim fotografiranjem sta se s prijateljico tudi odlično zabavali in nasmejali do solz.

Pravi šarmer je bil medtem na fotografiji, ki jo je ob noči čarovnic objavil na družabnem omrežju, Hamo. Lica so mu sicer krasile rdeče sledi, kot jih vidimo v grozljivkah na živih mrtvecih ali vampirjih, a so bile njegova pričeska, urejena brada in elegantna obleka z metuljčkom vse prej kot grozljive.