Šokanten posnetek morilca Uroša z Denise Dame (VIDEO)

Odkar se je začelo sojenje Urošu Blažiću, se je na omrežjih znova pojavil posnetek, ki je pred nekaj meseci nastal v stanovanju udeleženke resničnostnih šovov Denise Dame.

Znano je že, da se je morilec iz Mladenovca v preteklosti družil z nekaterimi udeleženci srbskih resničnostnih šovov, kot sta Nikola Đorđević in Filip Caro, a mnogi zdaj posnetek z Denise gledajo povsem drugače.

Uroš Blažić po aretaciji. FOTO: Mup Srbije

Posnela se je, ko ga je rotila, naj izbriše njen eksplicitni video, Uroš pa se je le nasmejal.

»Jaz, Denise Dame, ne želim, da ima ta moški moj goli video, zato ga bom zdaj pozvala, naj ga izbriše,« je rekla Denise.

»Koga boš poklicala,« je vprašal Uroš. »Ti. Če nočeš ...« je rekla Denise. »S kom se pogovarjaš,« je vprašal Uroš B. »Bom videla, mogoče s policijo. Daj no, daj mi telefon in izbriši moj video,« mu je ukazala. »Ljubezen, naj napolnim telefon,« ji je odgovoril. »Naj prenesem svoj video. Bilo je zasebno, nisem hotela, da me kdo snema,« je pojasnila. »Pusti me, ne nadleguj me,« ji je zabrusil Uroš.

Denise je nato posnela Uroša, ko je spal v sobi, vidno jezna, ker ga ni mogla nagnati iz stanovanja, o čemer je kasneje govorila v medijih. Ker se je ugibalo, da sta z Urošem v zvezi, se je bila prisiljena oglasiti in zanikati obtožbe, ko je razlagala, kaj se je dogajalo v stanovanju.

Nista bila par

»Vse, kar sem posnela z Urošem, je bilo objavljeno v medijih, ne vem, kdo je poslal. Mogoče ima Uroš še kakšne posnetke, verjetno ... ne vem, kakšne. Bil je pri meni, ko se je vse skupaj dogajalo, seveda tega nisem dojela do danes, ko ste mi novinarji povedali, da je to ta oseba. Šokirana sem. Spomnim se, da sem ga skoraj vrgla iz stanovanja, zelo čudno je, da nekdo noče iz tvojega stanovanja, veste. Takrat se do mene ni obnašal agresivno, ampak vsi smo bili pijani, in zdaj, ko pomislim nazaj, bi se mi takrat lahko kaj zgodilo. Imam srečo, da sem živa, ker to ni moje prvo srečanje z morilcem, z osebo, za katero se je kasneje izkazalo, da je morilec,« je dejala Denise.

»Hočem povedati, da ni res, da sem bila v zvezi z Urošem, čeprav sem slišala, da se je hvalil, da je z mano,« sklene manekenka, poroča mondo.rs.