Priljubljena slovenska igralka spregovorila o težki življenjski izkušnji

V današnji oddaji Riba, raca, rak bo za goste kuhala priznana igralka Aleksandra Balmazovič, ki si je s soprogom Sergejem domovanje uredila na obrobju Ljubljanskega barja, v t. i. Črni vasi. Po poročanju Cosmopolitana sta si tam pred leti kupila kar dve hiši - šlo je za dvojček - ki sta ga pozneje preuredila v eno veliko domovanje.

Priljubljena igralka bo v oddaji med pripravo jedi razkrila skrivnosti igralskega poklica, vlog in izzivov učenja jezikov. Spregovorila bo tudi o svoji poti, ki jo je prehodila v želji po drugem otroku, vključno s temo neplodnosti, ki po njenem mnenju še vedno ostaja tabu, poroča planet-tv.si.

Med pripravo jedi bo spregovorila o svojem življenju. FOTO: Planet Tv

Želela si je veliko družino

Aleksandra je mama 16-letnemu sinu Levu. »Vedno sem hotela biti mama, vedno sem hotela imeti tri otroke, pa imam zdaj enega. Tako nekako je naneslo. Ni šlo. Ampak je super. Ta je včasih za tri. Hvalabogu, da imam enega,« je povedala Aleksandra Balmazovič, ki verjame, da se vsaka stvar v življenju zgodi z razlogom.

Nekaj časa je razmišljala tudi o posvojitvi in to željo še vedno ima, izpostavila pa je, da je postopek posvojitve zelo zapleten in dolgotrajen, a da še ni obupala. »Mogoče pa bo. Mogoče bom pa posvojila. Ne vem, saj sem še mlada,« optimistično v prihodnost zre simpatična igralka, ki bo nocoj navdušila tudi s svojimi kuharskimi spretnostmi.

