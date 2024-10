Riba, raca, rak: tega vam na televiziji niso pokazali (FOTO in VIDEO)

V oddaji Riba, raca, rak je tokrat za kuhalnico poprijela Tamara Fortuna, ki se je odločila, da bo svoje goste razvajala s španskimi specialitetami, da bi bilo tudi vzdušje čim bolj temperamentno in vroče, pa so morali povabljenci na večerjo obleči špansko navdihnjena oblačila. Za fante je to pomenilo sombrere, tradicionalna španska pokrivala s širokimi krajci ter drugimi dodatki, medtem ko so dekleta utrip dvigala v čudovitih oblekah v rdečih odtenkih. Tamara je sicer že med kuho poskrbela za popotovanje v tople kraje, saj ji je majico krasila podoba, ki jo običajno vidimo ob mehiškem praznovanju spomina na mrtve.

Tamara, ki je med drugim za svoje goste pripravila tradicionalno paeljo, je na družbenem omrežju objavila nekaj utrinkov iz zakulisja snemanja oddaje ter se zahvalila možu za pomoč pri rezanju pet kilogramov zelenjave in klobas, ki so se na koncu znašli na krožnikih v obliki tapasov ali v paelji. »Tamara je vrhunska gostiteljica,« pa je tokratno kuharico pohvalil Matic Herceg, ki je svojo kuharsko nalogo že opravil. Da je izbrala paeljo, za tiste, ki Tamaro poznajo, niti ni bilo presenečenje, saj svetlolaska obožuje jedi iz riža, in tega bi lahko jedla vsak dan, pravi sama.

Ker noben obrok ni popoln brez sladkega zaključka, ta ni smel manjkati niti tokrat in Tamara se je seveda držala španske teme ter se lotila priprave tradicionalne andaluzijske sladice z zanimivim imenom slanina iz nebes. Slanine ta pregrešno dobri grižljaj sicer ne vsebuje, malo pa nanjo spominja po videzu, in Tamari je tudi prezentacija odlično uspela.