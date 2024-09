Prikupna Betka Šmarno goro zamenjala za Hum

»Če me boste iskali po Šmarki, me ne boste našli. Z mikrofonom v roki bom namreč skakljala po Aškerčevem trgu v Laškem in se imela guštno,« je Betka Šuhel Mikolič obvestila sledilce na facebooku. V soboto je namreč skupaj z Nino Pader Topole vodila GuštFest, kulinarično prireditev, ki je letos slonela tudi na nostalgiji, saj tamkajšnje zdravilišče slavi 170 let.

Tudi zato je bil celoten festival obarvan retro, dobrodošli so bili črno-beli spomini, retro frizure in oblačila. Tudi takšna s pikami ali vsaj kakšen modni dodatek s pikami. Betka pa kljub temu ni mogla iz svoje kože in je prijetno združila s koristnim. Takoj ko je imela čas, je smuknila še na 541 metrov visok Hum nad Laškim, od koder se odpira prelep razgled na okolico.

Z Nino Pader Topole je povezovala letošnji GuštFest. FOTO: Mojca Marot

Tam pa jo je ujel laški fotograf Boris Vrabec, ki se na omenjeni hrib povzpne večkrat na dan. Kakor koli, Betka je v Laškem, od koder je doma, dokazala, da ji mikrofon še vedno leži, domačini pa so jo, kot vedno, sprejeli odprtih rok.