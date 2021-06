Pribljubljeni radijski voditelj Hrvaško zamenjal za Kanarske otoke

Spoznava jih že peto leto.

Voditelj Hitradia Centersodi med ljudi, ki so se v svoje počitniške destinacije zaljubili in jih obiskujejo znova in znova. Alenov cilj je bil leta hrvaški otok Pag, potem pa so prijatelji nekega dne sklenili, da bo počasi treba nekam, kjer ne poznajo vsakega natakarja po priimku. Drugi prijatelji po dopustu na otoku Fuerteventura niso mogli prehvaliti sanjskih peščenih plaž in menda najboljših razmer za deskanje v Evropi. »Pa sva si s punco rekla – pojdiva pogledat to čudo! Tako se je zgodil prvi obisk Kanarskih otokov,« pove radijski voditelj. No, otok sta letos obiskala že petič in nič ne kaže, da zadnjič. »Največji šok pri prvem obisku je bil, ko sva se usedla v restavraciji na mestni plaži. Medtem ko sva se pogovarjala, kaj bi naročila, je do naju stopil natakar in rekel po slovensko: 'No, kaj bosta?' Šele kasneje sva ugotovila, da na otoku živi kar veliko Slovencev, in se zdaj vračava tudi zato, ker imava tam dobre prijatelje.«Letos je bilo potovanje na sanjski dopust bolj naporno. Najprej peturna vožnja z avtom do letališča v Italiji, potem peturni polet do Kanarskih otokov in nato še enourni časovni zamik, ki je za koga lahko mačji kašelj, za drugega pa prava nočna mora. »Najbolj naporna pa je bila neskončna papirologija, covidni testi na letališču in čakanje, skratka, v nahrbtniku moraš imeti rezervne živčke za vsak primer, če ti popustijo. Ampak ko enkrat prideš do več kilometrov dolge peščene plaže, modrega oceana in rumenih opazovalnic reševalcev iz vode, vse to hitro pozabiš! To je bil eden izmed najlepših in najboljših dopustov po dolgem času. Verjetno tudi zato, ker smo bili zaradi ukrepov tako dolgo doma. Marsikdo bo letos dobil občutek, da je bil prvi pokoronski dopust daleč najboljši.«Alena vedno zabava, ko sliši, kakšne predstave imajo ljudje o počitnicah znanih Slovencev: »Pogosto mislijo, da smo radijski voditelji in influencerji vedno na dopustu v prestižnih vilah z olimpijskimi bazeni in da je vse, kamor pogledamo, zastonj. Ampak realnost je pogosto precej drugačna. Veliko bolj običajna. Sva si pa letos res prvič privoščila apartma z džakuzijem na terasi in ugotovila, da je zelo, zelo precenjen. No, fotke so bile pa lepe,« razkrije.Njuni dopusti so adrenalinski, letos pa sta se skoraj počutila kot kakšna nepridiprava. »Prva stvar, ki ti jo naročijo, ko si na Fuerti izposojaš avto, je, da niti slučajno ne smeš voziti po neasfaltiranih cestah. O, pa ja! Kar seveda drugače povedano pomeni, da sva ta avto že prvi dan peljala na offroad do najbolj odročne in ene najlepših plaž na otoku, kjer sva srečala še 20 najetih avtomobilov, ki prav tako ne bi smeli biti tam,« prizna Alen. Žal pa tudi na Kanarskih otokih niso ušli koroni. »Najbolj me je presenetilo to, da čeprav so zelo flegmatični in hkrati temperamentni, so vsi ves čas upoštevali vsa navodila, od policijske ure do nošenja mask.«