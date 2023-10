Prevaranti šli nad Plestenjaka

Mnogi znani slovenski obrazi so se v zadnjem obdobju znašli na udaru brezobzirnih spletnih nepridipravov, ki so njihova prepoznavna imena izkoristili za nepošten, predvsem pa izjemno neprijeten način služenja. Med zadnjimi, ki opozarjajo na tovrstno dogajanje, ki našim zvezdnikom povzroča nemalo skrbi, je priljubljeni glasbenik Jan Plestenjak.

Na spletu se je namreč pojavil lažni članek z naslovom Jan Plestenjak in kriptovaluta, v nadaljevanju pa piše takole: »Jan Plestenjak je bil osumljen davčne utaje. Kaj se bo zgodilo z njegovo kariero?« Odgovor je povsem enostaven – čisto nič. Naš glasbenik, ki je letos srečal abrahama in razprodal številne koncerte, se je kratko oglasil in svoje spletne prijatelje pozval, da tovrstnim zapisom in lažnim člankom ne nasedajo.

Popolne laži

»Pa sem tudi jaz med mnogimi, ki jih izrabljajo za prevare,« se jezi naš pevec, ki so se ga spletni nepridipravi lotili tudi pred tremi leti, ko so želeli na račun njegovega imena obogateti z denarjem naivnih spletnih uporabnikov. »Nimam pojma o kriptovalutah, niti me ne zanimajo. V oglasih poskušajo dati težo izmišljotinam tako, da navajajo podatke, češ da so bili objavljeni v različnih oddajah. To so popolne laži. Na koncu pa ne bo kaznovan nihče. Res živimo v 'svobodi',« je bil takrat besen Plestenjak, ki bi se sicer lahko spustil v tožbene postopke, a je verjetnost, da bi na takšen način prišel do pravice, praktično nična. Podobno se je nedavno namreč pripetilo tudi pevki in voditeljici Ani Praznik, ki je izvedela, da spletni goljufi, ki so izkoristili njeno ime, prihajajo z Islandije.

Tudi Ana Praznik opozarja na spletne prevare. FOTO: Matic Holobar

»V resnici mi nič kaj konkretnega ni preostalo narediti, saj smo ugotovili, da je to nekdo z Islandije, in tam Slovenija nima pristojnosti. Vse, kar lahko naredim, je, da ozaveščam ljudi o tem in jih prosim, naj ne nasedajo takšnim prevaram. Se mi pa zdi pomembno tudi, da znamo kritično pogledati na določeno novico in presoditi, ali je resnična ali ne. Tukaj se imamo še veliko za naučiti,« nas je opozorila pevka.