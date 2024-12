Presrečni očka Žiga Deršek: »Zdaj je še lepše, kot sva upala« (VIDEO)

Žiga Deršek, ki ga je širna Slovenija spoznala v šovu MasterChef, je dobil najlepše božično darilo – postal je očka! Žiga in njegova Eva sta pred natanko enim mesecem objavila čudovite jesensko obarvane nosečniške fotografije in sporočilo,d a že nestrpno pričakujeta novega družinskega člana, zdaj pa je čakanja končno konec.

»Draga moja Eva Deršek in sin Nace Noel. Rad vaju imam do zvezdic in nazaj,« je oboževalcem danes sporočil ponosni očka.

Ob tem je sporočil, da so vsi trije dobro in se zahvalil za vse čestitke. »Bilo je tako, kot sva si želela. In zdaj je še lepše, kot sva upala,« je še dodal razneženi Žiga.

Ali sta sinu izbrala ime Noel, ker je na svet prijokal tik pred božičem, ali pa ima za mlada starša to ime kakšen drug poseben pomen, ni znano. Noel sicer v francoskem jeziku pomeni božič, pogosto pa s to besedo enega največjih krščanskih praznikov poimenujejo tudi v angleško govorečih deželah.

Mamici in očku seveda čestitamo tudi v našem uredništvu, mladi družinici pa želimo zvrhan koš prijetnih skupnih trenutkov.