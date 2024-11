Žiga in Eva Deršek: »Skupaj bomo leteli na krilih ljubezni« (FOTO)

Prva polovica naslednjega leta bo, kot kaže, postregla s pravim baby boomom na slovenski sceni. Med zadnjimi, ki sta razkrila, da bosta v kratkem zibala, sta nekdanji tekmovalec oddaje MasterChef Slovenija Žiga Deršek in njegova srčna izbranka Eva, ki pa se bosta novega družinskega člana razveselila še nekoliko prej.

»Odštevava dni zadnjega meseca. Komaj čakava, da se vidimo in da te stisneva v objem. Skupaj bomo leteli na krilih ljubezni,« je zapisal Žiga ob zbirko čudovitih fotografij, ki jih je z oboževalci.

Z Evo in njunim še nerojenim sinom so pozirali v s soncem obsijanem jesenskem parku, med fotografiranjem pa je Eva naravnost žarela, ponosni bodoči očka pa ni niti poskušal skriti ganjenosti in ponosa ob pogledu na svoja dva zaklada.