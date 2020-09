Prepoznate lepotico z naslovnice? Danes je znana in uspešna televizijka (FOTO)

HOčEVAR UROš Jelena Aščič, novinarka RTV Slovenija. FOTO: Uroš Hočevar

Televizijska voditeljica in urednica legendarne oddaje Tednikje že od nekdaj rada v središču pozornosti. Tako je bilo tudi v gimnazijskih letih, ko se je še kot najstnica postavila pred objektiv za naslovnico ene izmed slovenskih revij.​Sedaj so fotografijo izbrskali njeni sodelavci, ustvarjalci Tednika, in jo objavili na facebooku. Ob tem so ljudi vprašali, ali prepoznajo lepotico z naslovnice. Seveda so mnogi takoj ugotovili, za katero Slovenko gre. Oglasila se je celo Jelenina nekdanja sošolka iz gimnazije in ji poslala pozdrave.