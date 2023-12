Teh razhodov znanih Slovencev nismo pričakovali

Leto 2023 je zaznamovalo kar nekaj odmevnih ločitev. Nekatere izmed njih so bile pričakovane, spet druge pa so nas udarile kot strela z jasnega. Čigava ljubezenska zgodba se je v letošnjem letu zaključila in v kakšnem odnosu so nekdanji pari danes?

Ločitev, ki je odmevala celo leto

Petek 13. velja za nesrečen dan, zagotovo pa je to dan, ki si ga bo naša priljubljena pevka Saša Lendero zapomnila za vse življenje. Na ta dan je javno oznanila, da se z glasbenim producentom Miho Hercogom razhajata po več kot dvajsetih letih razmerja in letu zakona, v katerega sta skočila junija 2021. Miha je o ločitvi spregovoril tudi v našem ŠOKkastu, kjer nam je zaupal, v kakšnih odnosih sta danes.

Zadnjo skupno fotografijo s Sašo je Miha objavil 6. avgusta 2021, ko je Saša praznovala 48. rojstni dan. FOTO: Instagram

Pevka Urška Majdič in komik Tin Vodopivec, ki imata sina Krisa Maja, sta januarja priznala, da so se njune zasebne poti razšle. Kljub razhodu sta ostala v dobrih odnosih, Sloveniji pa sta letos predstavila skupni projekt – film Nekaj sladkega.

Tin Vodopivec in Urška Majdič. FOTO: Leon Vidic/delo

V grdi ločitveni bitki se znašel tudi naš reprezentant Benjamin Verbič, ki se je s partnerko razšel že leta 2022, vendar se je ločitvena saga nadaljevala tudi letos. Nekdanja partnerka Alvina, ki je lani na instagramu namignila, da naj bi Verbič jemal prepovedane substance, in menda celo objavila posnetek tovrstnega početja, a je bil ta pozneje umaknjen, je zdaj Verbiča obtožila, da ji je želel odvzeti otroka in jo spravil na sodišče, ki pa je odločilo v njeno korist.

Benjamin Verbič se je s partnerko Alvino znašel v ločitveni vojni. FOTO: Instagram

Razšla sta se tudi novinarka Kaja Flisar in nekdanji odgovorni urednik informativne oddaje na Planet TV Mirko Mayer. Ob razhodu naj bi par, ki je bil skupaj vrsto let, razdrl tudi zaroko, trenutno pa naj ne bi bila v najboljših odnosih. Prenehala sta si slediti tudi na družbenih omrežjih.

Kaja Flisar in Mirko Mayer. FOTO: Ana Kovač

Končno potrdila razhod

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je konec oktobra potrdila, da se ločuje. Že ko se je odločila za vstop v politiko, se je o njenem zasebnem življenju in odnosu z očetom njenih otrok govorilo in pisalo na dolgo in široko, a Klakočar Zupančičeva o tem ni želela govoriti. Povedala je, da že dolgo ne živita pod isto streho in da se je odselil iz skupnega doma, še preden se je odločila, da bo vstopila v politiko.

Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Črt Piksi

Tudi nekdanji smučarski skakalec se je letos razšel s svojo partnerko. Damjan in Vanja Fras sta naznanila razhod. Bivša mu zameri, da je odšel brez slovesa. Vanja je za znano slovensko revijo pojasnila, da jo je Fras zapustil, ko je bila v službi. »To je bila njegova odločitev, saj je očitno ugotovil, da mu ne ustrezam več. /.../ Ni imel poguma, da bi mi povedal,« je dejala Vanja, ki ima otroke iz prejšnjega razmerja, s Frasom pa jih nista imela.