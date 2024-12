Po Golobu in Gabrovi je Macrona zdaj obiskala še Joveva: Odkrito sva se pogovorila (FOTO)

V Parizu so po uničujočem požaru leta 2019 in več kot petih letih obnove znova odprli znamenito katedralo Notre-Dame. Ponovnega odprtja, ki je v soboto potekalo za zaprtimi vrati, se je udeležilo več deset voditeljev držav in vlad, med njimi tudi Robert Golob s partnerico Tino Gaber, ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump.

Včeraj se je v mestu luči mudila tudi poslanka Svobode Irena Joveva, ki je ob tem na facebooku delila iskren zapis, kakšne misli so se ji porajale ob obisku Elizejske palače.

Uvodoma je zapisala, da je francosko prestolnico prvič obiskala leta 1998, ko je bila stara devet let. »Za tako imenovano mesto ljubezni mi je bilo kot devetletni deklici popolnoma vseeno in edine palače, ki so me takrat zanimale, so bile Disneyjeve. Nisem se zavedala, koliko odrekanj z njune strani je bilo potrebnih, da sta mi mama in oče sploh lahko privoščila izlet v kraj, kjer so se vse moje najljubše pravljice spremenile v resničnost.«

Danes, 26 let pozneje, pa je je dobila priložnost, da je obiskala še Elizejsko palačo. Pri tem je evropska poslanka Svobode v zapisu navedla, da se sicer ne strinja z vsemi potezami predsednika Francije Emmanuela Macrona, a da je po pogovoru z njim le našla nekaj skupnega.

»Predvsem se ne strinjam s kakšno preteklo, vezano na širitev - oziroma, če sem povsem natančna, neširitev – Evropske unije. Na področju obrambnih zadev, recimo, prav tako nisva ravno na isti liniji. Toda zdaj, ko sem se imela priložnost odkrito pogovoriti z njim, ugotavljam tudi, da marsikatero njegovo potezo bolje razumem in da se marsikje vendarle strinjava«.

Z Macronom sta našla skupno besedo, kot pravi, »pri mnenju, da ima Unija potencial, ki ga brez institucionalnih reform in z nevarnimi ekstremnimi prepričanji določenih ne bo mogla uresničiti«.

Namen tokratnega obiska Joveve v Parizu je bil, da se je srečala »z nekaterimi najpomembnejšimi politiki v državi«, sestanki pa so bili, kot pravi, »izredno poučni in dobrodošli«. Ogled mesta pa bo prišel na vrsto kdaj drugič, je zaključila.