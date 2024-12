Poglejte, kako navdušen je bil Emmanuel Macron, ko se je rokoval s Tino Gaber (VIDEO)

V Parizu so danes po uničujočem požaru in več kot petih letih obnove ponovno odprli znamenito katedralo Notre-Dame. Francoski predsednik Emmanuel Macron je na slovesnost povabil okoli 50 predsednikov držav in vlad, vključno z novoizvoljenim predsednikom ZDA Donaldom Trumpom. V francosko prestolnico so prišli številni voditelji, med njimi slovenski premier Robert Golob, ki je prišel s Tino Gaber.

Slovenski premier je kmalu po začetku slovesnosti na družbenem omrežju Instagram pokazal, kakšno je bilo danes snidenje s francoskim predsednikom in njegovo ženo Brigitte Macron.

Kot je videti na posnetku, je na srečanju Goloba in Gabrove z Emanuelom in Brigitte Macron kar pokalo od dobre volje. Ko je Macron dal roko Gabrovi, se mu je nasmeh raztegnil vse do ušes. Med rokovanjem so spregovorili nekaj besed, nato pa so se še, kot je možno razbrati s posnetka, nastavili fotografskim objektivom.