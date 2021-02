Poskočni Dejan se stiska z Dorico in Črno

Mačja prijateljica je prestala sterilizacijo.

Poskočni muzikant in odličen klarinetistje že pošteno sit teh koronskih časov. Nedavno je na svojem profilu na facebooku objavil fotografijo, na kateri drži v rokah karton, na njem pa piše: »Jaz si samo želim na koncert!«Seveda ni edini, številni glasbeniki težko čakajo dan, ko se bodo ukrepi toliko omilili, da bo spet mogoče izvesti kakšen nastop. A ne le glasbeniki, na ta dan težko čakajo tudi številni poslušalci, oboževalci. Obeh spolov, seveda, da ne bo pomote. Posnetki, ki jih nekateri objavljajo, pač ne morejo nadomestiti občutka, ko glasbo poslušamo v živo.Dejanu, ki večino časa preživi doma v Laškem, kjer v eni hiši živijo tri generacije, poleg njegovih staršev tudi babi, na katero je zelo ponosen in s katero tudi pogosto kakšno ušpičita, pa družbo delata hišna ljubljenčka, muca Dorica in triletna labradorka Črna. Nedavno je slednji ob njenem rojstnem dnevu javno zaželel, da bi bila njuna skupna pot še naprej tako zabavna. »Vsak dan znova puščaš odtise tačk v mojem srčku. Le kaj bi brez veselega in migajočega repka, ki me vedno pričaka, ko se vrnem domov,« je zapisal. Da je tudi zelo odgovoren lastnik živali, pa je dokazal z objavo, na kateri v rokah drži svojo mačjo prijateljico Dorico, ob njem pa je babi Ana. Zapisal je, da upa, da bo Dorica vsaj malček bolj pri miru, ker je prestala sterilizacijo. No, zdaj se lepotica verjetno že spet veselo mota okoli njegovih nog.