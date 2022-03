Poroka na prvi pogled: nenasitna Kate se še kar spogleduje z drugim

V šovu Poroka na prvi pogled so se pari srečali na skupni večerji. Že takoj na začetku so se vprašali, zakaj med njimi ni Katje in Aleksandra. Sicer pa so ob omizju izpostavili odnos med Kate in Sandijem, ki nikoli skupaj ne kuhata, kar da za njun odnos ni najboljše. Kot je znano, njej Sandi ni preveč blizu, saj celo pošilja sporočila Andražu.

Kate je ob večerji razložila, da hujša in redno obiskuje fitnes. Janko je ob tem predlagal, da bi ji pri tem lahko pomagal Andraž, nad čimer je bila vidno navdušena: »Z veseljem bi ga vzela.«

Ob tem pa se je Andraž počutil nelagodno, saj je imel občutek, da se Kate preveč ukvarja z njim, ne pa s svojim soprogom. To seveda ne pripomore k temu, da bi izboljšal odnos s svojo Sanelo.