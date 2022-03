Šok: nevesta v šovu Poroka na prvi pogled spakirala kovčke

Od začetka je bilo videti, da sta Katja in Aleksandar v šovu Poroka na prvi pogled popoln par, a na medenih tednih je bilo vse drugače. Ko sta bila s čolnom sredi Blejskega jezera, sta se o tem pogovorila.

»Mene motijo določene stvari … Vsi v hotelu nosijo masko, ti hodiš okrog brez maske, maš sončna očala, si veliki jack in frajer. Pač, meni osebno se to ne zdi odgovorno. Take stvari me motijo in to veliko pove o človeku,« mu je povedala Katja. Aleksandar jo je sicer poslušal, a dal vedeti, da se zaradi nje ne misli spreminjati.

Preberite še:

A to ni vse, kar je narobe med njima. Tako njo moti njegovo kajenje, njega pa, da je pogosto na telefonu.

Katja je nato odkrito priznala: »Čeprav sva na začetku videla neke skupne stvari in skupne vrednote, čutim, da sva si zelo različna. Tudi osnova, ki so jo mogoče razbrali strokovnjaki, očitno ni dovolj za odnos.«

Zapustila ga je

A nato je sledil šok, kajti Katja je spakirala kovčke in Aleksandra zapustila.

»Aleksander, žal mi je, da zaključujeva na tak način, a sam dobro veš, da je včasih bolje tako …,« je napisala v pismu, ki ga je pustila Aleksandru.

Preberite tudi:

In ker je njegovo ime napisala napačno, je dal Aleksandar jasno vedeti, da s Katjo ne more biti niti prijatelj.