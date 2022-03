Novopečena nevesta bi rada drugega: razkrivamo vsebino sporočil, ki sta si jih pošiljala

V šovu Poroka na prvi pogled med nekaterimi pari postaja vse bolj napeto. Katja je med poročnim potovanjem na Bledu ugotovila, da z Aleksandrom nista za skupaj, zato mu je pustila poslovilno pismo in odšla. Tudi med Andražem in Sanelo je že prišlo do burnega prepira, on ji je dejal celo, da je enostavno ne prenaša. Kate pa že od samega začetka ne skriva, da ji izbrani ženin Sandi ni všeč, da je pričakovala več, a se je kljub temu odločila, da bo eksperiment nadaljevala.

V zadnji oddaji pa je prišlo do zanimivega preobrata. Kate je v oko padel Andraž, ki še vedno stanuje s Sanelo. Svetlolaska (34) je 10 let mlajšemu ženinu začela pošiljati sporočila. »S Kate si dopisujeva,« je razkril Andraž. Pravi, da je ona dala pobudo. »Hoče me videti, hoče biti z mano, ampak ji dajem vedeti, da to ne gre v pravo smer.«

»Ni vse od naju odvisno«

Uspelo nam je približati Andražev telefon in razbrati del sporočil, ki sta si jih pošiljala s Kate. Kot kaže, tudi njegova sporočila niso bila povsem nedolžna. Takole je potekal njun pogovor:

Andraž: »Bomo vidl, upejmo na najbolš.«

Kate: »Si moraš verjeti da nama vse rata, ne dvomiti v to, vera premaga vse. Jaz verjamem.«

Andraž: »Tud jst, ampak ni vse od naju odvisno. Besedo ma produkcija«

Kate: »No zato produkcija bo nama pomagala ker jim v interesu ustvarit še en srečen par. Kaj pa delate?«

Sporočila, ki sta si jih pošiljala Kate in Andraž. FOTO: Planet TV

Andraž je nato izjavil, da se mu obnašanje Kate ne zdi ravno primerno. »Saj je v redu, saj se razumemo. Imava zelo dober odnos, ampak meni ni do tega in ne vem, kako si ona predstavlja vse skupaj. Ker smo – konec koncev – mi zdaj poročeni.«