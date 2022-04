Poptevejevemu voditelju Mesec takole dvignil pritisk

Napeto predvolilno ozračje je bilo čutiti na drugem predvolilnem soočenju na komercialni televiziji. Voditelj Jani Muhič je gostil osem predstavnikov strank, ki jim javnomnenjske raziskave kažejo najboljše rezultate. V dvourni oddaji je voditelj zajel teme od energetske krize, zunanje politike, dragih stanovanj, ideoloških tem in starih zamer med strankami, a razprava ni bila vsem po godu, zaradi česar je voditelju prekipelo.

V prvi polovici soočenja je voditelj Romani Tomc (SDS) dejal, da soočenja vodi on, a je enako ponovil tudi pri koncu oddaje, ko mu je Luka Mesec (Levica) dejal, da si želi, da bi se pogovarjali o konkretnejših temah, prihodnosti in rešitvah za državljane, ne pa da so v studiu »kot v ringu«, da so ta soočenja kot izgubljena priložnost.

Muhič se je na Meščeve besede odzval z dvignjenim tonom, ki je še nekaj trenutkov odmeval po studiu. Povedal je, da imajo državljani pravico vedeti in spoznati politike, ki vodijo Slovenijo. »Uredniško politiko bomo v naši hiši urejali sami. Državljani morajo poznati ne le vaše programe, ki ostajejo včasih le črka na papirju, ampak morajo poznati tudi vas. Več kot polovico svojega denarja namenijo v državno blagajno, s katero vi urejate ali boste urejali,« je dejal Muhič.

Voditeljeva reakcija je mnoge presenetila, mnenja o njeni upravičenosti pa so bila deljena.