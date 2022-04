Golob ga »sovraži«, Janši pa zaradi njega očita, da je izgubil stik z realnostjo (V ŽIVO)

Čez natanko 20 dni bomo državljani volili na državnozborskih volitvah. Po javnomnenjskih anketah trenutno najbolje kaže osmim političnim strankam. V studiu Pop TV so se nocoj soočili predstavniki strank Romana Tomc (SDS), Tanja Fajon (SD), Marjan Šarec (LMŠ), Alenka Bratušek (SAB), Robert Golob (Gibanje Svoboda), Jernej Vrtovec (Nova Slovenija), Alojz Kovšca (Povežimo Slovenijo) in Luka Mesec (Levica).

Medtem ko je v oddaji Tomčeva pojasnjevala stališča stranke SDS in se je odzivala na kritike opozicije, je Janša čivknil, da je imel pogovor s predsednico evropskega parlamenta o pomoči v Ukrajini.

Svoboda Ukrajini, čestitke Orbanu? Na čigavi strani naj bo Slovenija

»Janša podpira ukrajinskega predsednika Zelenskemu, danes je čestital za zmago madžarskemu predsedniku vlade Viktorju Orbanu. Na čigavi strani je Slovenija?«, je osmerico vprašal voditelj.

Romana Tomc: »Mi smo na strani zmagovalcev, želimo si dobrega sodelovanja z vsemi, še posebej s tistimi, ki so v naši neposredni bližini.«

Tanja Fajon: »Do tega pride, ko nam vladajo avtokrati. Na Madžarskem se dogajajo hude kršitve evropskih vrednost in prepričana sem, da se to Sloveniji ne bo zgodilo.«

Tomčeva je na besede Fajonove dejala, da predsednica SD žali Madžarsko ljudstvo. »Zmaga je bila prepričljiva in ne pade nam na pamet, da kritiziramo odločitev suverenega naroda. Sodelujemo z vsemi.«

Fajonova je na Tomčeve besede replicirala: »Nekaj je madžarski narod, drugo je madžarski režim, ki je v zadnjih letih državo pahnil močno stran od evropske zdrave, jedrne, temeljne vrednote.«

Robert Golob: »Rezultati volitev na Madžarskem so slaba novica za vse tiste, ki jih je madžarski premier naštel za nasprotnike – Evropsko unijo, tudi Zelenskega, si pa vsako ljudstvo izbira svojega voditelja. Avtokratski režim je podrediti si sodstvo, tožilstvo in medije in nato še podrediti ljudstvo«.

Jernej Vrtovec: »Enotna Evropa je ključ glede na vse izzive«.

Luka Mesec je Tomčevi dejal, da diskreditira vse po vrst. Nastavil ji je ogledalo, ko je dejala, da čestita vsem zmagovalcem, le ameriškemu predsedniku Bidnu ni želela, ampak je Trumpu. Tomčeva je dejala, da je trenutna zunanja politika najboljša do sedaj.

Alenka Bratušek je opozorila na dvoličnost SDS, saj da razprodajamo državo Orbanu.

Marjan Šarec: »Vemo kdo je največji prijatelj Orbana, to je Janez Janša. Že dve leti gledamo, kaj se nam lahko zgodi, če trenutna vlada ostane na oblasti. Tako Orban kot Vučić se gresta diktaturo in si podrejata državo. Madžarski scenarij v Sloveniji že doživljamo.«

Uporaba Twitterja za politične namene

Golob se je odločil, da v volilni kampanji ne bo uporabljal družbenega omrežja Twitter. »Živeti v vzporednem vesolju te pripelje, da izgubiš stik z realnostjo. Predsednik vlade je izgubil stik z realnostjo,« je povedal Robert Golob, ki twitter »sovraži«.

Znano je, da jto družbeno omrežje zelo rad uporablja predsednik vlade Janez Janša. Golob je na to dejal, da je twitter le »igračka, na kateri odrasli doživljajo frustracije.« Fajonova je k temu dejala, da bi moral Janša manj koristiti twitter in narediti kakšen ukrep bolj učinkovit. V zagovor svojega predsednika je Tomčeva povedala, da je »twitter sredstvo za sporočanje informacij« in da ga imajo vsi predsedniki vlade in celo papež.

Vrtovec: Zagotavljam, da bo cene plina ostale iste, Golob: To nima veze z realnostjo

Kaj bodo v prihodnje naredili, da cene položnic ne bodo še naprej letele v nebo.

Golob: »K sreči prihaja poletje, pozimi pa ne bomo mogli preživeti s plinom, ki ne bo iz Rusije. «

Vrtovec: »V prihodnje nobenega ne bo zeblo, ne bo pa lahko. Čez noč ne moremo ostati brez ruskega plina, zato smo šli v Katar in na Hrvaško.« Vrtovec je pred javnostjo zagotovil, da bodo cena plina ostale iste, če bodo ostali na oblasti.

Golob je v repliki dejal, da Vrtovčeve besede nimajo zveze z realnostjo. »Minister ne zagotavlja nobenih cen. V Evropi je dovolj skladiščnih zmogljivosti, a industrija je tista, ki bo morala nositi največje breme. Ruski plin je bil doslej in bo še naprej cenejši od denimo plina iz Katarja. Vlada pri cenah plina ni naredila nič.«

Kovšca: Rešitev je zamenjava energentov in elektrika ter subvencija za nakup grelnih teles.

Mesec: Treba se je ločiti od fosilnih goriv in preiti na obnovljive zelene energije, ne pa letati po Katarju.

Kako si privoščiti nakup stanovanja?

Fajonova: Spisali smo zakon za 10 tisoč javnih neprofitnih najemnih stanovanj do leta 2030. Z zakonom smo izračunali, da bi razpolovili ceno trenutnega stanovanja v Ljubljani, s kombinacijo državnega denarja, posojil in poroštev. Mladi nimajo stanovanj tudi zaradi pomanjkanja služb oziroma prekernih služb.

Tomčeva: V DZ bodo v naslednjih dneh odločali o predlogu, da bi mladi najeli kredit za stanovanje in kot porok bi vstopila država in ne babice in dedki. Ni samo Ljubljana primerna za selitev. Do tega je prišlo zaradi 30-letne zavožene politike. Več bi bilo treba javno-zasebnega partnerstva pri graditvi stanovanj. Ključni problem je prostorska politika. V Ljubljani je manko stanovanj zaradi pomanjkanja zemljišč in ker se je bolj gradilo trgovska središča kot stanovanja.

Golob: Narediti moramo, da cene padejo. S stanovanjskimi obveznicami, zgraditi neprofitna stanovanja in najemnikom omogočiti, da po petih letih stanovanje lahko odkupijo. Prav tako bi predlagal nulto davčno olajšava za 10 let za namen ustvarjanje doma in da je treba zgraditi neprofitna stanovanja.

Mesec: Pripravljeni smo se pogovarjati o tem, da se prvo nepremičnino razdavči. Dejal je, da je pomembno obdavčiti prazna stanovanja.

Šarec: Najbolj prizadeta pri socialnih in socialnih problemih je srednja generacija. Tista stanovanja, ki so prazna, je vprašanje, če so res prazna, pa je odgovoril na vprašanje o strinjanju s predlogom Levice.