Popravljena verzija oddaje Poglej in zadeni ni bila prikazana, Auer brez dlake na jeziku

Legendarna oddaja Poglej in zadeni, v kateri smo lahko v devetdesetih letih videli veliko svetovnih glasbenih zvezd, je v našem prostoru pustila velik pečat. Tako velikega, da so jo v zadnjih tednih za krajši čas ponovno oživeli. Ustvarjalci oddaje so se zbrali in poustvarili podobno oddajo, kot so jo ustvarjali pred leti.

Prvi del je RTV predvajal ob koncu lanskega leta, pri drugem pa se je zataknilo, saj se je njegova objava zamaknila zaradi tehnične neustreznosti nekaterih arhivskih posnetkov. Drugi del je bil včeraj le objavljen, a ne v takšni obliki, kot je Auerjeva ekipa očitno pričakovala.

Objavili verzijo, ki so jo v začetku leta umaknili

Kot je voditelj zapisal na svojem facebook profilu, so včeraj objavili verzijo oddaje, ki so jo 5. 1. 2024 umaknili iz programa, ker da ni tehnično ustrezna.

Aurer je zapisal, da so tisto verzijo koregirali in da je prestala »quality check«, torej je bila po kakovosti ustrezna.

»Kot sem dejal na koncu oddaje. Vsi mi smo Orkester. Očitno pa nekdo noče biti del našega orkestra in ponosa Slovenije. Slava jim,« je svoj zapis zaključil Auer, ki so ga pred leti gledali številni slovenski gledalci.

Škoda, da je pri obujanju tako dobre oddaje prišlo do zapletov. Ta oddaja je bila nekoč dobra reklama tudi za Slovenijo. Zares škoda je, da se pri nas ne najde spet kakšna ekipa, ki bi redno ustvarjala podobno.