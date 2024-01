RTV drugi del Poglej in zadeni umaknil s sporeda, gledalci v zrak: Bodite fer, povejte, zakaj ste jo umaknili

Kot najbrž veste, so na RTV Slovenija v petek zvečer namesto drugega dela legendarne oddaje Poglej in zadeni predvajali koncert z naslovom Naj sveti zvezda v noč svetleje: ansambel Saša Avsenika s pevci popularne glasbe.

Na nacionalni televiziji so ob tem dejali, da predvajanje drugega dela ni bilo mogoče zaradi tehnične neustreznosti nekaterih arhivskih posnetkov, iz katerih je oddaja pretežno sestavljena. »Tehnične službe TV Slovenija bodo pomanjkljivosti poskušale odpraviti, če bo oddaja primerna za predvajanje, jo bomo v spored umestili v prihodnje,« so še dodali.

Gledalci ogorčeni

»Zakaj niste dali oddaje Poglej in zadeni, smo se osamosvojili in to gledali. Veselje je bilo to oddajo spremljati. Sedaj ljudje komentirajo, kako ni bilo to pa to urejeno v sodobnem predvajanju. Eni tudi nimajo pralnega stroja, tudi ne moderne televizije, pa se ne pritožujejo ker bistvo oddaje. Bravo za dober spomin, sploh videti Power Dancers skupaj je the best. Tudi če ni bilo ozvočenje dobro in še kaj drugega, še vedno ta oddaja zmaga,« je le eden od odmevov na facebooku. »Koliko je bilo stvari iz arhiva pa niste umikali, dajte bodite fer, pa povejte po resnici zakaj ste oddajo umaknili s programa,« pravijo razočarani gledalci.

Nekateri so popljuvali prvi del