Pomagajmo slovenskim glasbenikom: čez noč so ostali brez opreme

Člani slovenske zasedbe Fed Horses so obupani. Med četrtkom in petkom so njihovemu kitaristu Juretu ukradli za poln prtljažnik opreme, ki ima za njih neprecenljivo vrednost, saj je v zadnjih desetih letih močno kreirala zvok skupine Fed Horses.

»Gre za kitare, ki so zaznamovale naš zvok. Vse skupaj je bilo vredno približno štiri tisoč evrov,« nam je v pogovoru zaupala pevka zasedbe Urša Mihevc. »Na policiji so nam povedali, da je verjetno vse skupaj že šlo čez mejo,« je dejala in dodala, da sicer še vedno upajo, da je oprema v Sloveniji in da prek različnih platform poskušajo priti do informacij, kje bi lahko bila.

Iz prtljažnika kitarista so izginile elektroakustična kitara Takamine G-240 s kovčkom, električna kitara Fender Telecaster American Standard 2011 60th anniversary, crimson red, rosewood fingerboard s kovčkom, električna kitara Stagg Telecaster s kovčkom in Line 6 Helix LT s kovčkom.

Kje točno je bila oprema ukradena, ne vedo. Možnosti sta dve, v Šentvidu na parkirišču, ki ni zavarovano, ali nekje v Logatcu.

Skupina je utrpela veliko škodo. Pevka Urša nam je še razkrila, da razmišljajo, da bi organizirali koncert, na katerem bi zbirali denar za nakup nove opreme.