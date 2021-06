Polkaholiki del nove televizijske serije

Odločili smo se, da bomo v videospotu zgodbo zapeljali na čebele in čebelnjak, Žiga pa se je prelevil v čebelarja.

Štirje Štajerciin, ki slišijo na ime Polkaholiki, dajejo občutek, kot da njihovim uspehom ni ne kraja ne konca. V manj kot dveh letih, odkar so se kot vihar pojavili na slovenski glasbeni sceni, nizajo uspešnico za uspešnico, skupaj pa so v tako kratkem času nabrali več kot 11 milijonov ogledov na platformi youtube. V torek so izdali nov videospot in skladbo z naslovom Sekirca v med, in kot so fantje tudi navajeni, so pri ljudeh takoj poželi veliko pozornosti, ogledov in navdušenja.A da je fantom resnično padla sekirica v med, dokazuje dejstvo, da je njihova pesem tudi naslovna skladba prihajajoče serije na POP TV, ki nosi istoimenski naslov. »To, da smo imeli čast posneti najavno pesem in uvodni song za prihajajočo serijo, je najboljša promocija za kakršno koli pesem, ki bi si jo lahko zamislili. Tudi zato smo se odločili, da bomo v videospotu zgodbo zapeljali na čebele in čebelnjak, Žiga pa se je prelevil v čebelarja,« o novem projektu povedo mladi glasbeniki. O tem, ali sami letajo s cveta na cvet ali pa jim je že padla sekirica v med v ljubezni, pa modro molčijo in se namuznejo: »Lahko samo povemo, da smo vedno zaljubljeni in da nam je sekirica v med v zadnjih dveh letih padla že tolikokrat, da bi se lahko preimenovali kar v medoholike.«