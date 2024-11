Pogumna Jasna Kuljaj pokazala kar nekaj gole kože. Poglejte, kam je bila povabljena (FOTO)

Vroči poletni dnevi so se poslovili, kljub temu pa to še ne pomeni, da morje sameva. Tisti pogumni so pripravljeni skočiti vanj tudi zdaj, ko njegove temperature niso več tako visoke. Agencija Republike Slovenije za okolje je denimo danes v Kopru morju namerila dobrih 19 stopinj Celzija. Med takšnimi, ki se odpravijo proti morju tudi jeseni, je priljubljena voditeljica Jasna Kuljaj, ki je v začetku tega meseca stopila vanj.

»2.november me vabi v morje,« je zapisala na Intagramu in k zapisu dodala tudi slikovni dokaz, da je bila res v morju.

Sodeč po njenem zapisu, ki ga je še dodala med komentarje, se ji je uspelo namočiti do pasu, za kaj več pa je bilo morje očitno prehladno. A tudi za to, da se novembra v morju namočiš do pasu, je potreben pogum.

Z Jasno in glasno!

Kuljajeva, ki jo poznamo kot odlično voditeljico in imitatorko, je nedavno začela voditi novo oddajo, ki se imenuje Z Jasno in glasno! Gre za pogovorno-glasbeno oddajo, v kateri lahko vidimo številne znane Slovence in Slovenke. Že v prvi je Jasna gostila odlične goste. Videli smo lahko člana ansambla Firbci Jako Šinkovca, pevca Modrijanov Blaža Švaba in Niko Svetlin z Veseljaka. Kasneje smo v oddaji videli še vsestransko Darjo Gajšek, glasbenika Anžeta Zavrla iz skupine Gadi, pevko Ines Erbus in številne druge.