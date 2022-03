Olala, poglejte te vroče prizore iz našega šova (VIDEO)

V šovu Poroka na prvi pogled očitno postaja vroče. Mladoporočenca Kate in Sandi, med njima je več kot desetletje razlike, medene tedne preživljata na Rodosu in na rajski plaži sta se povsem sprostila in uživala v družbi drug drugega. Bilo je veliko poljubov, plesa in objemov.

Sandi je priznal: »Iz dneva v dan se mi vse bolj zdi, da me srce vleče k njej in da gre za ljubezen. Začela je delovati kot magnet. Moje srce je potegnila kot neka sila. Res uživam, sproščen sem in presrečen.«

»Sandi je zaradi mene razpoložen. Odprl se mi je z druge strani in pokazal mi je, da zna biti zabaven, in to mi je pri njem všeč,« pa je bila raznežena Kate, ki je po rodu Ukrajinka.

Zanimivo pa je, da so bili številni gledalci prepričani, da so strokovnjaki s tem parčkom pihnili povsem mimo.

