Imamo odgovor na vprašanje, ali je poroka v slovenskem šovu resnična

V šovu Poroka na prvi pogled je pred matičarja stopilo že pet od šestih parov. Do zdaj so se se vsi poročili in obljubili, da si bodo stali ob strani v dobrem in slabem. Kako pride do poroke in ali je ta resnična in veljavna, smo preverili na Planet TV, kjer so nam razkrili, da si pari izmenjajo zaobljube pred pravim matičarjem.

Poroka na prvi pogled. FOTO: Planet TV

»Pari so v ljubezenskem eksperimentu Poroka na prvi pogled zaobljube izmenjajo pred pravim matičarjem, poročni obred je torej pristen,« nam je pojasnila Irena Jenko. A morda so najpozornejši gledalci opazili, da par in priči pred matičarjem ne podpišejo poročnega zapisnika.