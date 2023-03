Poglejte, kako so vijugali za Grubo in malo Brino (FOTO)

V Kranjski Gori je znova potekal Grubin memorial z dobrodelnim veleslalomom, v katerem so se pomerili svetovni smučarski asi, slovenski znani obrazi in prijatelji Draga Grubelnika, ki je življenje tragično izgubil v nesreči leta 2015. Leta 2016 so dogodek organizirali prvič, takrat za Dragovega še ne petletnega sina Maksa, in zbrali več kot 20.000 evrov.

Odtlej je cilj tradicionalnega dogodka, ki je letos potekal že šestič, da z zbranimi sredstvi vsako leto pomagajo nekomu, ki je pomoči res potreben. Prepričani so, da bi bila to tudi Dragova želja, saj je človeška srca zaznamoval s svojo iskrivo energijo, voljo do življenja, nesebičnostjo in pripravljenostjo pomagati. Letos bodo zbrana sredstva namenili živahni deklici Brini – deklici z nasmehom, ki se od rojstva bori s cerebralno paralizo in potrebuje vsakodnevno pomoč najbližjih. Slovenci smo znova dokazali, da smo empatičen narod, ki zna stopiti skupaj in pomagati sočloveku.

Trenutni znesek zbranih sredstev za Brino, deklico z nasmehom, je presegel 14.000 evrov. Grubin memorial je tako postal tradicionalni uvod v Pokal Vitranc, dogodek z veleslalomom ter Rock & Roll koncertom za Grubo. Letos je koncert Big Foot Mame zaradi slabega vremena sicer odpadel, kljub temu pa so se vsi obiskovalci na smučišču Kekec in pod njim zabavali še dolgo v noč.

Rene Mlekuž se je med prvimi podal med vratca. FOTOGRAFIJE: MEDIASPEED.net

Nekdanji smučarski as Jure Košir in povezovalec prireditve Peter Poles