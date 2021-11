Poglejte, kaj so tik pred nastopi v zaodrju počeli slovenski talenti (VIDEO)

Nedeljski polfinalni nastopi v šovu Slovenija ima talent so marsikoga pustili odprtih ust. Mnoge je navdušil tudi pevski del tekmovalcev. Til Čeh je poskrbel za zabavno glasbo, duet De Liri za posebno izvedbo Ledene, kvartet Cantare pa se je predstavil s priredbo legendarne pesmi Sound of Silence.

Če so vas omenjeni nastopi navdušili, vam bo všeč tudi spodnji posnetek, ki ga je na tiktoku objavil veseljak Til. Pred polfinalnimi nastopi so namreč v zakulisju združili moči in skupaj zapeli Tvoj song Jana Plestenjaka.

Nam je všeč, pa vam?

V zaodrju so se prav lepo zabavali. FOTO: Zaslonski Posnetek, Vir: Tiktok