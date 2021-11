Po oddaji završalo: To je kuhinja, gre se jim samo za zaslužek

Za nami je prva polfinalna oddaja šova Slovenija ima talent. Odličitev o tem, koga poslati v finale verjetno za marsikaterega ni bila lahka, saj je bilo vseh šest nastopov res odličnih. Največ glasov gledalcev je dobila neverjetno gibčna Tajda Korče, ki si je s tem priborila direktno vstopnico za finale.

Sodniki so nato odločali med duetom De Liri in pevecem Tilom Čehom. Naposled je so se odločili za glasbenici Zalo in Julijo, ki sta Siddhartino Ledeno izvedli na malce drugačen način.

Ker pa ima vsak človek svoj okus in pričakovanja, so mnenja glede ustreznosti finalistov dopet deljena. Na družbenih omrežjih so se vsuli komentarji. Tajda je v objavi ustvarjalcev šova, da je postala prva finalistka, prejela več kot 200 čestitk in blizu 2000 všečkov.

Komentatorji pa niso enotni pri odločitvi sodnikov, kdo je drugi finalist. Medtem ko sta dekleti v duetu mnoge navdušili, so drugi prepričani, da bii se moral naprej uvrstiti veseljak Til. Objavljamo nekaj komentarjev, ki so se pojavili na družbenih omrežjih po razglasitvi, da sta se uvrstili v finale (nelektorirano):

»Avdicija je bila absolutno boljša, upam da bo tudi finalni nastop.«

»Vsi so bli odlični. Sam Emilija mi je bila najboljša in si bi bolj zaslužila, pa tudi Kostja bi si bolj zaslužil«

»Komentar Ane je bil pa bolj beden . Ker sta ze bolj na samostojni poti. Vsaj kej druzga bi si zmislila ce so ti ze tko narocil za koga je treba dat tocko.«

»Mega De Lirično. Čestitke!«

»Lepo, ni pa presežek. Glasovno ne najboljše, harfa pa povsod itak zmaga.«

»Itak se jim gre sam za zaslužek od glasovanja... drug j pa tko k sm reku kuhna.... čist enostavno kaj loh tamala se pokaže, morda dvakrat ovije nogo okol glave.«