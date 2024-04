Poglejte, kaj je danes na Krvavcu počel naš igralec: ponekod smo se »kuhali«, on pa takole (FOTO)

Letošnja zima ni bila naklonjena tistim, ki obožujejo sneg, saj tega ni bilo veliko. Vseeno so se naša smučišča tudi letošnjo sezono potrudila in smučarjem omogočila smuko. Na Krvavcu smo lahko smučali vse do danes. Med zadnjimi, ki so se spustili po tem smučišču, je bil igralec Jernej Kuntner.

Na svojem instagram profilu je Kuntner delil nekaj fotografij svoje smuke na Krvavcu in pohvalil upravitelje priljubljenega smučišča. »Pretopli, nesneženi zimi 23/24 navkljub, so na Krvavcu speljali smučarsko sezono za 5,« je zapisal na omenjenem družbenem omrežju.

Kuntner je sicer že dlje časa zelo aktiven smučar. Kot smo pisali v reviji Suzy, najraje smuča na domačem smučišču, ga pa pot zanese tudi v Avstrijo.

Ob zadnjem smučarskem dnevu to sezono so se na družbenem omrežju facebook oglasili tudi pri RTV Krvavcu. Zahvalili so se smučarjem, gostom hotela in ostalim obiskovalcem.

Kot je videti na slikah, je bilo na Krvavcu v izdihljajih letošnje sezone že kar nekaj kopnega. A to je popolnoma razumljivo, saj so tudi tam temperature že precej visoke. Kot razkriva Arsova spletna stran, se je temperatura danes tam približa 20 stopinjam Celzija, jutri pa naj bi dvajsetico tudi dosegla.

Je pa bilo danes v nekaterih slovenskih krajih še precej topleje. Arsovi merilni postaji v Osilnici in Trbovljah sta namreč zabeležili kar 30 stopinj Celzija. Zares nenavadno visoke temperature za prvi teden aprila.