Znani o smučarskih radostih: Za Regino je sneg antidepresiv (Suzy)

Januar na splošno velja na za najbolj depresiven mesec v letu, s čimer se navdušeni smučarji ne strinjajo. Čeprav zime z obilico snega in nizkimi temperaturami veljajo le še za lep in nostalgičen spomin, so prav zimske radosti tiste, ki človeka poživijo in mu dajo novih moči. Kje najraje smučajo znani slovenski obrazi in kako spretni so na belih strminah?

Klemen Bučan

Klemen Bučan se rad spominja zim, ko je po nižinah zapadlo celo do meter snega. »Takrat smo pred domačo hišo 'zgradili' klanec, tam sem naredil prve smučarske zavoje. Nadaljevalni tečaj po domače sem opravil 50 metrov stran, na sosednjem bregu, kjer smo se vso zimo sankali in smučali, že pri petih letih pa sem v Kranjski Gori vozil kot profesionalec,« se spominja voditelj, ki zadnja leta ni smučal, a se je letos na smuči odločil postaviti edinca Kasperja.

Klemen Bučan

»Te dni je dve uri preživel z učiteljem smučanja. Po dolgem času spet odkrivam ljubezen do snega, mraza, zime in se veselim novih izletov na smučišče,« še navdušeno pove.

Jernej Kuntner

Igralec Jernej Kuntner je od mladih let zelo aktiven smučar. »Včasih je bilo več snega, tako smo lahko smučali in se sankali povsod, zato smo bili Slovenci smučarski narod. Ni bilo treba biti premožen, da si vijugal po strminah. Zdaj je vse povezano z denarjem in časom, sposobnostjo smučišč, da naredijo kompakten sneg, ker je naravnega premalo,« pravi igralec, ki najraje smuča na domačem smučišču.

Jernej Kuntner

»Smuka na Krvavcu je letos spet odlična, nova sedežnica je imenitna, skratka – moderno smučišče blizu Ljubljane,« je navdušen igralec, ki ga pot rada zanese tudi v Avstrijo. »Prehiteli so nas v vseh pogledih, a domača smuka je smuka srca in veselja, v en sam utrip srca je zajeto vse: smuka, domovina, zima,« še pove.

Nuša Derenda

Tudi Nuša Derenda je izvrstna smučarka, ki je presmučala mnoge domače hribe, zadnja leta pa številne zimske počitnice z družino in prijatelji preživela najpogosteje v Italiji. Ko je bila deklica, je bilo snega vsako zimo ogromno, se spominja in se namuzne, da je vsako priložnost izkoristila za smučanje.

»Navdušil me je brat, nismo pa imeli takšne opreme kot danes,« se spominja pevka, ki se je smučati naučila v šoli v naravi, znanje pa nadgrajevala v srednji vzgojiteljski šoli, kjer je morala opraviti tečaj za vaditeljico smučanja. Nad smučanjem so prav tako navdušeni njeni fantje – mož Frenk in sinova Matevž in Gašper.

Dejan Krajnc

Dejan Krajnc se strinja, da zadnja leta marsikje na smučiščih ni prave zime in snega. »A mene to ne ustavi! Že decembra sem smučal v Franciji, nedavno sem tri dni preživel v Bohinju, kjer imamo družinski apartma, in smučal na Voglu. Konec januarja se z družbo že drugič zapored odpravljamo na smučanje na Jahorino,« nam zaupa pevec in doda, da je precej spreten smučar. »Rekel bi, da se znam sprostiti in ni hriba ali doline, ki si ju ne bi upal osvojiti!«

Dejan Krajnc

Regina

Pevka Regina je odlična smučarka, ki je ravno te dni uživala na snegu. »Od mojega otroštva se je vse skupaj močno spremenilo. Na smuči so me postavili pri kakšnih dveh letih, moje prve smučke so bile takšne z gojzarji, na zajlo. V osnovni šoli sem dobila pravo opremo in smo se vozili na Pohorje. Zdi se mi, da sem bila že takrat nadarjena za smučanje, a mislim, da mi gre še vedno dobro,« pravi pevka.

Regina

»Sneg je antidepresiv. Na snegu so vsi veseli, zato bi bilo mogoče bolje, če bi ga bilo več tudi po večjih mestih,« še doda Regina in nam zaupa, da ne mara pomladne smuke, saj mora zgodaj vstajati, da ujame dobre vremenske razmere.

David Urankar

»Spomnim se, da smo s starši, ko sem bil mlajši, veliko smučali, če ne drugje, po sosedovem hribu,« spomine na zasnežene zime rad obuja voditelj David Urankar in doda, da z ženo Ajdo vsako leto komaj čakata na zimsko sezono.

David Urankar

»Naš štiriletnik že od sredine junija ponavadi sprašuje, kdaj gremo na smučanje. Ker sta fanta tako navdušena smučarja, tudi midva z veseljem načrtujeva snežne dogodivščine,« o sinovih Liamu in Nelsu pove ponosni oče.