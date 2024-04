Kam je pobegnila pomlad? To se v zgodovini merjenj v Sloveniji še ni zgodilo

Vse kaže, da smo z zime preskočili naravnost na poletje!. V Murski Soboti so včeraj izmerili kar 27 °C, a Prekmurcev naj pripeka ne bi presenetila. Mnogi so se odpravili na kopanje v soboško jezero, ki je z 12 °C za to obdobje pretoplo.

Agencija RS za okolje (Arso) pa je danes na merilni postaji v Osilnici izmerila 30 stopinj Celzija. »To je najzgodnejša tridesetica v zgodovini merjenj v Sloveniji,« so na omrežju X zapisali v Arsu.

Vremenoslovec Blaž Šter je na omrežju X zapisal, da so tako visoke temperature za to obdobje rekordne, na 1100 metrih nadmorske višine so izmerili kar 18 °C.

Današnje temperature vztrajajo v dvajsetih. Ljubljana je bila ob 14.40 deležna 26 °C, enako Maribor, v Novi Gorici so namerili 23 °C. Stopinjo več je termometer dosegel v Postojni. V Velenju in Rogaški Slatini se je živo srebro povzpelo do 27 °C, najtoplejša sta bila Trbovlje in Osilnica na Kolpi z 29 °C.

Obeti

V ponedeljek bo večinoma sončno. Pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 stopinj Celzija.

V torek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik. Še bo zelo toplo. V sredo bo spremenljivo do pretežno oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter.