Poglejte, kaj danes počne vnukinja Slavka Avsenika

S čudovitim glasom v večini nastopa kot spremljevalna pevka, z avtorsko glasbo, s katero se ukvarja zadnjih nekaj let, pa se želi javnosti predstaviti kot pevka pop zvrsti, kjer se tudi počuti najbolj doma.

Z mlado pevko, ki v prostem času najraje lenari in obožuje dobre filme, sva se pogovarjali o njenem otroštvu in podedovanem občutku za petje in glasbo ter o njeni karieri, za katero se zdi, da se šele dobro začenja.

Monika, je nastop na Melodijah morja in sonca za vas prelomnica v karieri? Zdi se, da so vas ljudje zagledali v povsem drugačni luči, kako ste sami občutili ta nastop?

Ja, vsekakor imam takšen občutek. Ljudje me ne poznajo v takšni zvrsti, čeprav sem od nekdaj najbolj čutila pop zvrst in pela pesmi, kot je ta iz MMS-ja. Pravzaprav imam kar nekaj odrske kilometrine, a to je bila povsem nova izkušnja in zdelo se mi je, kot da sem šele na začetku. Drugače je izvajati koncert, kjer nastopaš dve uri in imaš več časa, da očaraš publiko.

Tu imaš na voljo zgolj tri minute, da zapoješ pesem, kar se da dobro in prepričljivo. Poleg tega je nekaj čisto drugega, ko nastopiš kot solist. Vsak takšen nastop je povsem drugačna izkušnja, ne glede na kilometrino od prej. Mislim, da je bil to pomemben korak v moji glasbeni poti ...