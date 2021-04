Po smrti očeta se je s cmokom v grlu oglasila Sara

Na instagramu se je s cmokom v grlu oglasila, zmagovalka Masterchefa, ki smo jo lahko spremljali tudi v Kmetiji. Za njo so težki dnevi, saj se je prejšnji teden mnogo prehitro za vedno poslovil njen oče . »Nisem se vam oglasila že en teden, vsi veste, zakaj. Vem, da bo proces celjenja bolečine, ki je nastala, dolg. Na žalost sem to že enkrat dala skozi. In nisem si predstavljala, da bom morala zelo kmalu še enkrat čez to,« je dejala Primorka.»Zavedam pa se, da se kljub izgubi bližnjega za nas življenje ne sme ustaviti,« je dejala Sara. Dodala je še, da je po duši še vedno pozitivna oseba, ampak da bodo zagotovo prišli tudi dnevi, ko bo spet popolnoma na tleh. Vsem se je zahvalila za podporo v teh dneh, še posebej družini, ki ji ob teh težkih trenutkih stoji ob strani.Sara je mamo izgubila po dolgotrajni bolezni, in sicer leta 2017 po zmagi v Masterchefu. Takrat jo je posvetila prav njej, saj je vedela, da ji je to veliko pomenilo.