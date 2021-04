Znani Slovenki se je sesul svet: Prehitro si odšel

Sara z očetom. FOTO: Instagram, Sara Rutar

, ki smo jo spoznali kot nadebudno kuharsko mojstrico pred leti in prvo žensko zmagovalko resničnostnega šova Masterchef Slovenija (kasneje je sodelovala tudi v Kmetiji), je bila zadnje mesece zelo nasmejana, dobro ji je šlo v poslovnem in zasebnem življenju. Njeno srečo pa je v petek kruto pretrgala usoda.»Včeraj se je moj petek iz prijetnega druženja spremenil v grozljivko. Novica, ki me je spravila dobesedno na tla in zaradi katere ne najdem besed, ki bi opisale mojo žalost in bolečino. S težkim srcem to pišem in solze mi tečejo. Dragi ata, praznina, ki je nastala ... ni besed, kako mi je hudo. Prehitro si odšel. Rada te imam,« je Sara razkrila, da je nenadoma umrl njen oče.