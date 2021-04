Znana Slovenka v nesreči izgubila očeta

Prehitro si odšel. Rada te imam.

Primorkaje tista nasmejana in energična mlada ženska, ki se lahko pohvali, da je kot prva ženska zmagala v priljubljenem kuharskem šovu MasterChef Slovenija. Pozneje je svoje potrpljenje in živce preizkusila še v resničnostnem šovu Kmetija, danes pa se ukvarja predvsem s kuharijo in peko odličnih slaščic.Njeno srečo je v le nekaj trenutkih pretrgala grozljiva novica, ki je Sarino življenje postavila na glavo. Sara je namreč v prometni nesreči ostala brez ljubljenega očeta. Tragedija se je zgodila v petek, ko se je Sarin oče peljal na zdravniški pregled v Novo Gorico, v nekem trenutku pa je 57-letnika izdalo srce. Cestne kamere so pokazale, da je avto zaneslo s ceste na odstavni pas, tam je podrsal ob zaščitno ograjo, nato pa se je ustavil. Precej časa je minilo, preden je avtomobil, v katerem je umrl Sarin oče, opazil uslužbenec Darsa, ki se je vračal iz službe.Ta je stopil do vozila in v trenutku, ko je ugotovil, da se Sarin oče ne odziva, poklical policijo. Policisti so na kraj nesreče prišli v eni uri, vendar je bilo za 57-letnika žal prepozno.»Včeraj se je moj petek iz prijetnega druženja spremenil v grozljivko. Novica, ki me je spravila dobesedno na tla in zaradi katere ne najdem besed, ki bi opisale mojo žalost in bolečino. S težkim srcem to pišem in solze mi tečejo. Dragi ata, praznina, ki je nastala ... ni besed, kako mi je hudo. Prehitro si odšel. Rada te imam,« je Sara zapisala ob smrti svojega ljubljenega očeta, na katerega je bila izjemno navezana.