Po prvi polfinalni oddaji Slovenija ima talent: nekateri gledalci so nezadovoljni

»Primerjati akrobatsko točko s petjem je nemogoče,« je med ocenjevanjem dejal Andrej Škufca, ko se je odločal, komu bo podelil svoj glas. Žiranti so se soglasno odločili in v veliki finale, ki bo na sporedu 17. decembra, poslali mladi akrobatki.

Da je primerjanje tako različnih talentov res zahtevno in nepošteno, pa menijo tudi mnogi gledalci, ki so svoje mnenje po prvem polfinalnem večeru Slovenija ima talent delili na družabnih omrežjih.

»Vseh pet nastopajočih je bilo odločnih. Za vsakega izpadlega mi je žal,« je zapisal pod objavo o razglašenih finalistkah Nikolaj. »Dobra izbira, vendar z grenkim priokusom za ostale tri. Dobri so bili vsi,« je dodala Janca, Karmen pa je prepričana, da bi morali za otroke ustvariti prav posebno oddajo. Otroški talent bi moral biti posebna oddaja, tako kot imajo Nemci. Naši cepci pa dajo vse skupaj,« je zapisala.

Da bi bilo bolje, če bi bilo več skupin, v katerih bi se razvrstili pevski, plesni in ostali talenti, meni tudi Sara. »Žirija želi vse zbalansirati in tako ostane ogromno enih pravih talentov v ozadju. Težko je primerjati, kaj šele med dvema tako različnima točkama.«

Poleg akrobatk Cirkus star in Nine Sirk so v polfinalu nastopili še domžalski raparji BiFriNa, pevka Neža Tuma in plesna skupina Impulz.