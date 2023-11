Znana prva finalista Talentov, gledalci niso imeli preproste naloge

V šovu Slovenija ima talent je bilo tokrat še posebno vroče. Za nastop v finalu, kjer je prostora le za deset tekmovalcev, se bo borilo kar 25 polfinalistov. Prvih pet tekmovalnih nastopov, ki smo jih videli danes, pa dokazuje, da imamo v Sloveniji veliko talentiranih mladih umetnikov.

Prvih pet

Ker je v finalu prostora le za deset tekmovalcev, delo žirantov ni nič kaj enostavno. Z novo točko sta se predstavili Ajda in Valentina – Cirkus Star, ki obiskujeta cirkuško šolo in sta na avdiciji prepričali s predstavo na obročih. Novo atrakcijo je pripravila tudi plesna skupina Impulz, ki je na avdiciji prepričala s sinhronostjo in energičnostjo. Tudi tokrat so navdušili s plesno predstavo s trakovi.

Ajda in Valentina – Cirkus Star sta na avdiciji prepričali s predstavo na obročih. FOTO: Tvspored-service

Slišali smo tudi mlade fante BiFriNa3, ki so se z rapom začeli ukvarjati med epidemijo covida-19 in zdaj ustvarjajo pesmi, v katerih prevladujejo manj običajne tematike. Za mesto v finalu sta se borili tudi pevki Neža Tuma, 19-letnica, ki sanja o nastopu v muzikalu, in Nina Sirk, 21-letnica, ki poje od mladih nog in zase pravi, da je »popolna definicija ekstroverta«. Neža je presenetila z elegantno večerno obleko, Nina pa je bila zapeljiva v črni toaleti.

V finalu je sicer prostora za le 10 nastopajočih, samo eden pa si bo na koncu prislužil laskavi naziv in bogato denarno nagrado v višini 50 tisoč evrov.

Katera točka je prepričala gledalce?

Gledalci niso imeli preproste naloge. Prav vsi nastopi so bili umetniško dodelani in vsak po svoje izjemen. Kmalu potem, ko se je iztekel čas za glasovanje, smo dobili prva dva finalista.

Kdo gre v finale, odločajo gledalci. Za dve mesti v finalu se v vsakih polfinalni oddaji potegujejo trije, ki prejmejo največ glasov gledalcev. Kdor prejme največ glasov, postane prvi veliki finalist, drugega pa izberejo žiranti izmed nastopajočih, ki so se po številu glasov gledalcev uvrstili na drugo in tretje mesto.

Največ glasov in s tem prvo vstopnico v finale si je v prvi polfinalni oddaji devete sezone šova Slovenija ima talent prislužila Nina Sirk. Med Nežo Tuma in Cirkus Star pa so morali odločati žiranti, ti so svoj glas namenili akrobatkama Valentini in Ajdi.