Po pogromu in žaljivih izbruhih nova miss Slovenije udarila nazaj: »Želim jim le najboljše«

Na izboru Miss Slovenije so za novo miss okronali 26-letno študentko medicine Amadeo Zupan, nato pa so se na družbenih omrežjih vsuli komentarji uporabnikov, ki se z izbiro najlepše Slovenke ne strinjajo.

A ob tem se je na spletu pojavilo ogromno žaljivih komentarjev glede videza nove misice.

»Želim jim le najboljše«

Nova miss Slovenije je tako za portal Njena.si povedala, da jo je najbolj presenetilo vehementno in žaljivo komentiranje stvari, ki jih ljudje sploh ne poznajo: »In to na način, za katerega res dvomim, da bi ga vsi uporabili, če bi se podpisali s pravim imenom in priimkom.«

Tri najlepše (z leve); druga spremljevalka Katja Zver, miss Slovenije Amadea Zupan in prva spremljevalka Neja Prosenjak FOTO: Anže Krže

Najlepša Slovenka je Amadea Zupan. FOTO: Zaslonski posnetek

Vsem nestrpnežem, ki so objavljali žaljive komentarje, je sporočila, da jim želi le najboljše. »Da bi se zazrli vase in ugotovili, kaj je tisto, kar jih žene po tako nedostojnem obnašanju. Ter da bi širjenje negativne energije preusmerili v stvari, ki bodo prispevale k njihovi lastni sreči.«