Mis Slovenije je Amadea Zupan, mis Slovenskih novic Helena Pokeržnik (FOTO)

Najlepša Slovenka je nocoj postaja 26-letna študentka medicine iz Sežane Amadea Zupan, ki bo vse leto nosila lento mis Slovenije, našo domovino bo zastopala na domačih in tujih dogodkih, pa seveda tudi na izboru za Miss sveta.

Bralke in bralce Slovenskih novic vas je najbolj prepričala 23-letna Helena Pokeržnik iz Dravograda, ki ste ji namenili največ glasov.

Heleni je lento delila naša novinarka Ajda Janovsky. FOTO: Zaslonski Posnetek

Rjavolasa Korošica zaključuje študij razrednega pouka v Mariboru in se pripravlja na poklic učiteljice. »Poleg šolanja me navdušujejo številne kreativne dejavnosti. Rada pojem in igram kitaro, plešem, slikam ter uživam v peki slaščic.«

Pravi, da je pozitivna, odprta in prijazna oseba, ki vedno stremi k osebni rasti.

Podelili še mnoge druge lente

Poleg mis Slovenskih novic so nocoj podelili tudi lente za mis simpatičnosti, ki sta si jo prvič delili kar dve tekmovalki, in sicer 24-letna Katja Omerzel iz Krškega in 21-letna Gorenjka Tjaša Žnidaršič.

Tjaša Žnidaršič in Katja Omerzel sta najbolj simpatični. FOTO: Zaslonski Posnetek

Mis simpatičnosti so izbrale tekmovalke same, medtem ko je mis fotogeničnosti izbral fotograf Dejan Nikolič. Po njegovem mnenju se od 13 finalistk pred fotografskim objektivom najbolje znašla 21-letna Tara Tofaj iz Kranja.

Mis fotogeničnosti Tara Tofaj FOTO: Zaslonski Posnetek

Jelka Verk, lastnica licence Miss Slovenije, je medtem podelila lento za mis osebnosti, prislužila si jo je domačinka iz Lendave Katja Zver.

Jelka Verk (levo) in Katja Zver FOTO: Zaslonski Posnetek

Katja Zver je postala tudi prva spremljevalka Miss Slovenije 2024, naziv druge spremljevalke pa je odšel v roke 21-letni študentki prava iz Slovenske Bistrice Neji Prosenjak.

Neja Prosenjak je druga spremljevalka Miss Slovenije 2024. FOTO: Zaslonski Posnetek

Zmagovalka v soju žarometov. FOTO: Ajda Janovsky