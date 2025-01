Miss Slovenije 2024 ob kronanju zalile solze (FOTO)

Solze sreče, pa tudi veliko smeha, smo v petek zvečer videli in doživeli v Gledališki in koncertni dvorani Lendava, kjer se je odvrtel izbor za miss Slovenije 2024. Še posebno čustven je bil večer za 13 lepotic iz vse Slovenije, ki so se potegovale za laskavi naslov. Pod budnimi očmi žirije in ob navijanju občinstva so se po odru sprehodile 21-letna Tara Tofaj iz Kranja, 21-letna Tjaša Žnidaršič iz Kranja, 19-letna Abbi Sušelj iz Postojne, 23-letna Pia Hribar iz Dobrove pri Ljubljani, 21-letna Neja Prosenjak iz Slovenske Bistrice, 23-letna Nika Kuzman iz Ljubljane, 24-letna Katja Omerzel iz Krškega, 18-letna Allisa Pelko iz Kranja, 23-letna Helena Pokeržnik iz Dravograda, 26-letna Amadea Zupan iz Sežane, 28-letna Saša Poklukar iz Gorij pri Bledu, 25-letna Lara Senica iz Grosuplja in 22-letna Katja Zver iz Lendave.

Simpatična Helena Pokeržnik, miss Slovenskih novic, se je bralcem našega časopisa v solzah zahvalila za glasove.

13 LEPOTIC iz vse Slovenije se je potegovalo za laskavi naslov.

Krono miss Slovenije 2024 je osvojila študentka medicine Zupanova, ki so jo, ko so ji jo posadili na glavo, zalile solze. »Občutki so nepopisni; predvsem ena ogromna sreča, hvaležnost za vse ljudi, za vse dogodke. Neizmerno se že veselim vsega, kar me čaka,« nam je po zmagi povedala Primorka, ki se že od mladih nog ukvarja s plesom, prosti čas pa rada preživlja v naravi. Lanska miss Slovenije Alida Tomanič, ki je svoji naslednici posadila na glavo krono, je novi najlepši Slovenki položila na srce, naj svojo zgodbo najlepše Slovenke 2024 piše z močjo, ljubeznijo in hvaležnostjo.

Nekoč v kopalkah, tokrat pa so se tekmovalke predstavile v športnih oblačilih.

Lente najlepše po izboru bralcev Slovenskih novic se je s solzami sreče veselila študentka razrednega pouka Helena Pokeržnik. »Nisem pričakovala,« nam je zaupala še vedno ganjena in presenečena ter se iskreno zahvalila vsem bralkam in bralcem, ki so glasovali zanjo.

Presrečna Katja Zver iz Lendave, ki je po miss osebnosti postala še druga spremljevalka miss Slovenije.

Pevca Rok Ferengja in Marko Vozelj sta se v družbi lepotic odlično počutila.

Še eden od izjemno čustvenih trenutkov na dogodku je bil izbor miss osebnosti. Naslov tradicionalno prejme finalistka, ki je med tekmovanjem, ki poteka že mesece pred uradnim izborom, med njim pa morajo dekleta pokazati številne veščine, od podjetniške žilice do znanja kuhanja, najbolj napredovala. Lento je iz rok lastnice licence za Miss Slovenija Jelke Verk ob velikem navdušenju publike prejela domačinka Katja Zver. Po zaslugi naslova, ki ga je osvojila, se bo eno leto vozila z avtomobilom znamke Toyota.

Najbolj izstopajoča družina na prireditvi: Sašo Gačnik Svarogov, Aleksej Gačnik Verk in lastnica licence za Miss Slovenija Jelka Verk.

Na dogodku so razglasili še dve miss simpatičnosti, ki so ju izbrala dekleta sama. Lento sta prejeli Katja Omerzel in Tjaša Žnidaršič. Strokovno oko modnega fotografa Dejana Nikolića pa je presodilo, da je najbolj fotogenična med vsemi finalistkami Tara Tofaj. Lento druge in prve spremljevalke sta prejeli Neja Prosenjak in Katja Zver.

Modni fotograf Dejan Nikolić je za miss fotogeničnosti izbral Taro Tofaj.

Dogodek sta odlično povezovala miss Slovenije 2021 Maja Čolić, ki je, tako kot tekmovalke v zadnjem izhodu, blestela v elegantni večerni obleki iz trgovine Poročni kotiček, in vedno zabavni voditelj Klemen Bunderla.

Občinstvo je uživalo v dobri slovenski glasbi in živih nastopih slovenskih glasbenikov.

Voditelja Klemen Bunderla in Maja Čolić sta se odlično ujela na odru in za njim.

Občinstvo je lahko uživalo tudi v dobri slovenski glasbi in živih nastopih slovenskih glasbenikov – Regine, Roka Ferengje, Marka Vozlja in skupine Bepop. Poseben glasbeni posladek večera pa je bila premierna predstavitev skladbe Prelepa pesem mira, ki so jo odpeli dedek Andrej Gačnik, sicer član legendarne skupine Slapovi, oče Sašo Gačnik Svarogov in 10-letni Aleksej Gačnik Verk. Večer se je zaključil z Reginino pesmijo Dan najlepših sanj – še kako primerna skladba za iztek slavnostnega večera, ki ga bodo tekmovalke zagotovo ohranile med najlepšimi življenjskimi spomini.