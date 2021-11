Dekle, ki je navdušilo Slovenijo, sestra znanega Slovenca

V eni od letošnjih oddaj Slovenija ima talent sta žirijo in gledalce pred malimi zasloni navdušili Zala in Julija, ki sta se s posebnim glasbenim nastopom predstavili kot duo De liri. Zdaj smo izvedeli, da sta Zala, ki je tankočutno igrala na harfo, in pevka Julija, v resnici sestra in dekle radijca in glasbenika Tima Koresa.

Ljubiteljici glasbe sta se na odru Slovenija ima talent predstavili s pesmijo s priredbo skladbe Nine Pušlar Za naju. S katero točko se bosta predstavili v finalni oddajo, bomo morali še malo počakati, a ponosni brat in partner Tim med svojimi sledilci na družbenih omrežjih že izkorišča svojo prepoznavnost, kot pravi, da bi dekleti zmagali. Svoji sledilce poziva, naj glasujejo zanju.