Po objavi fotografij s celulitom se je oglasila Rebeka Dremelj

Pred kratkim je nekdanja vrhunska smučarkana instagramu objavila čustveni zapis in nekaj fotografij, ki jo prikazujejo v povsem naravni luči, tudi z nekaterimi pomanjkljivostmi. A ob tem je zapisala, da je kljub vsemu zelo ponosna na svoje telo, saj je z njim dosegla veliko.Njena objava je dvignila veliko prahu in predvsem podpore znanih zvezdnic. Na zapis pa se je odzvala tudi naša pevka in podjetnica. Javno je izrekla podporo in priznala, da si tudi ona sem in tja na fotografijah izbriše kak mozolj, je pa že pred tremi leti objavila iskren zapis in svojo poporodno fotografijo v kopalkah.»Predvsem mlade "frajle" se tako zelo obremenjujejo same s seboj, si niso všeč itd, vse samo zaradi tega, ker želijo izgledati kot njihove vzornice, ki niti slučajno ne zgledajo tako kot na sliki. Roko na srce, jaz Sandiju velikokrat, ko mi reče- joj kakšna pa si v glavo, rečem- glej me na instagramu. Tam nisem,« je med drugim zapisala.Celoten zapis lahko preberete spodaj.