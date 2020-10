Lindsey ponosno pokazala celulit: S svojim telesom sem dosegla marsikaj

Ameriška smučarska zvezdnicatudi po koncu profesionalne kariere dobro skrbi za svoje telo in ga pogosto kaže tudi v kopalkah. Nedavno, ko sta z zaročencempraznovala njen 36. rojstni dan na Bahamih, pa so jo prizadeli nekateri negativni komentarji in nesramne pripombe.Lindsey je na instagramu čustvena objavila zapis in nekaj fotografij, ki jo prikazujejo v povsem naravni luči, tudi z nekaterimi pomanjkljivostmi. A ob tem je zapisala, da je kljub vsemu zelo ponosna na svoje telo, saj je z njim dosegla veliko.»Kar nekaj fotografij v kopalkah sem objavila v zadnjem času, kar je očitno bolj grozno, kot se sliši. Tudi kot športnico me brezobzirni komentarji potolčejo in prizadenejo. Sem le človek in včasih se mi vidi guba na trebuhu, celulit na zadnji plati, včasih mi zgornji del kopalk ne pristaja najbolj ... A ob tem se spomnim, kaj vse sem s svojim telesom dosegla v življenju, ponosna sem na to, kako sem močna. Nisem popolna in to me ne moti. Lahko vam obljubim, da nikoli ne uporabljam fotomontaže, in ponosna sem, da nikoli nisem imela nobene lepotne operacije. Nobenega botoksa, nobenih polnil ali popravkov. Sem 100 % naravna, 100 % Lindsey.«