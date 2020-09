Playboyju bo pomahal v slovo

Odslej se bo še bolj intenzivno posvetil režijskim vodam.

Mednarodno uveljavljeni in tudi večkrat nagrajeni, ki je v svoji karieri v objektiv ujel tudi številne znane Slovenke, najbolj pa slovi po fotografijah razgaljenih deklet, se je odločil obrniti nov list v svoji karieri. Po skoraj dvajsetih letih se poslavlja od revije Playboy.»V zadnjem letu, dveh sem se že večkrat v sebi čvrsto odločil, da bom storil ta korak, a nikdar zbral dovolj korajže zanj. Svoj odhod sem celo do potankosti načrtoval in vsem bližnjim o njem diskretno prišepnil na uho, a očitno nikoli nisem bil zares tako pogumen, da bi to tudi storil. Vse to je bil le ego, ki se je s trmoglavostjo in odločnostjo zoperstavljal spremembam. Tokrat pa zares,« je odločen.Aleš je bil večkrat gost razvpitega Playboyevega dvorca, v katerem se je osebno srečal s prvim možem Playboya. »Ni enostavno zažgati teh mostov, a v življenju pride čas, ko je to neizbežno,« priznava. V objavi na družabnem omrežju se je fotograf zahvalil vsem, ki so bili del njegove 19 let trajajoče zgodbe, ter napovedal nov korak v svoji karieri – podaja se namreč na platformo Only Fans.Gre za portal, na katerem oboževalci s plačilom dostopajo do vsebin svojih najljubših ustvarjalcev vsebin. Portal je bil sprva priljubljen predvsem pri ustvarjalcih erotičnih vsebin, danes pa na njem objavljajo tudi učitelji joge, glasbeniki in drugi. Med drugim ga uporabljajo zvezdnice, kot je. Poleg tega se bo še bolj intenzivno posvetil režijskim vodam – njegovi prihajajoči projekti pa za zdaj ostajajo še skrivnost.