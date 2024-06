Spor med glasbenikoma: Challe Salle kritiziral Zlatka, ta mu je zdaj dal 24 ur časa (VIDEO)

Naša zelo znana raperja Challe Salle in Zlatko očitno nista v najboljših odnosih. Challe Salle je namreč nedavno gostoval pri priljubljenem youtuberju Peru Martiću, kjer pa je povedal nekaj kritik na račun Zlatka, kateremu pa to ni bilo všeč. Med drugim je povedal, da se kot človeka in glasbenika zelo razlikujeta in da imata različna mnenja glede številnih stvari. Kot je dejal, se je Zlatko velikokrat izkazal kot zahrbten človek do njega. Obregnil se je tudi ob število ogledov, ki jih imajo Zlatkove pesmi v zadnjem letu. »Nobeden več ga ne posluša,« je pripomnil.

Zlatko ni bil tiho in se je na besede Challeta Salleta odzval. Dal mu je 24 ur časa, da se javno opraviči njemu in celotni hip hop sceni. »Če se to ne zgodi, veš, da komad prihaja. Veš, da je hud. Veš, da se ne moreš kosati z mano. Ne na 'majku', ne v ringu. Ampak če ne bo iskreno, naj se zgodi kar se mora,« je povedal Zlatko in s tem očitno najavil prihod skladbe, ki kritizira Challeta Salleta.

Kaj vse je Challe Salle povedal na račun Zlatka, lahko slišite v spodnjem videu od 3:24 dalje.

V času pisanja tega članka se Challe Salle na svojem instagram profilu še ni odzval. Za zdaj tako vse kaže, da bo Zlatko v javnost poslal svojo novo pesem.